Basket: Donovan Walasiak signe à Belgrade

Les Belgradois devaient pourvoir au remplacement de leur meneur Nicolas Sturam, parti à Neuchâteau. Son successeur est Donovan Walasiak (22 ans), passé par Mons-Hainaut (08-14), Liège (14-16) et qui évoluait cette saison au Spirou B, champion en D3.

L'effectif est au complet (Beca, Walasiak, André, Mommer, Pretto, Cleymans, Van Landschoot, Meirlaen et Thiry). Il sera complété par Heraly, lorsqu'il sera rentré d'Erasmus au mois de janvier. Voilà qui laisse encore deux places pour les U18 et U21 les plus méritants.