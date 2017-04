Foot (D3 Amateurs): Brouwaeys sera coach à Onhaye, les joueurs Lambert et De Vriendt signent

Le président Bastin, le gardien De Vriendt et le nouveau coach Brouwaeys (de gauche à droite).

Côté joueurs, le médian Aurélien Lambert et le gardien Jérémy De Vriendt, tous deux de Ciney, ont signé, même si le second était déjà chez les Walhérois depuis quelques semaines avec son académie de gardiens. Il cumulera les casquettes de keeper, d’entraîneur des gardiens et d’adjoint de Lionel Brouwaeys.