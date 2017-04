Foot (D2 Amateurs): Julien Tshiala et Kevin Sbaa joueront à Ciney la saison prochaine

Le médian Julien Tshiala et le défenseur Kevin Sbaa débarquent au Stade Lambert respectivement en provenance du Leopold et de Rochefort. D’autres renforts d’expérience sont attendus. On pense à Petar Bojovic (UR Namur), grand ami de Colinet et de Tshiala, mais la direction cinacienne nie les contacts...pour l’instant.

