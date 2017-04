Pour la première fois, 200 hommes participeront à la chasse aux sex-toys à Wépion

Depuis sa première édition en 2011, la réputation de l’événement s’internationalise avec 15% des inscriptions émanant de l’étranger. «Plusieurs cars venus d’Allemagne et d’Italie feront le déplacement, mais nous avons aussi des Anglais, Luxembourgeois, Hollandais et même des Québécois qui se déplacent pour l’événement», explique Nicolas Bustin, fondateur de Soft Love et responsable communication et marketing.

Le nombre d’inscrits augmente chaque année, avec 400 places supplémentaires pour cette nouvelle édition, et le budget cadeaux est de plus en plus conséquent, passant à 30.000 euros.

Armés de leurs pelles, les participantes et les participants partiront à la chasse aux 500 cadeaux enterrés dans un champ de Wépion. «Environ 200 hommes pourront également participer s’ils sont déguisés, mais leur départ sera retardé de 45 minutes», précise Nicolas Bustin.

L’événement, qui au départ se voulait principalement commercial, est désormais devenu également «un vecteur de valeur et porteur d’une vraie mission», selon ses organisateurs. Les bénéfices des entrées seront entièrement reversés à l’asbl «Think Pink» en faveur de la lutte contre le cancer du sein et les asbl Sida’Sos et Endométriose seront également présentes via des stands de sensibilisation.

Au total, près de 6.500 visiteurs sont attendus dimanche dès 10h30. Outre la chasse, d’autres animations sont prévues, dont de la «Zumba», des cours de danse ou encore une tombola avec 3.000 lots à gagner.