Huy: la tutelle régionale a rejeté les nouveaux horaires mis en place par le conseil d'administration du CHRH

Dans un communiqué commun, la CGSP, la CSC et la SLFP annoncent que la tutelle spéciale n’a pas approuvé la délibération du conseil d’administration du CHRH du 20 décembre 2016 annonçant la mise en place des nouveaux horaires.

En janvier 2017, de nouveaux horaires de travail ont été instaurés pour le personnel du CHRH, suite à l’obligation d’intégrer le temps de vestiaire dans les horaires. Ces horaires devaient inclure trois pauses de 15 minutes dans la journée, dont deux rémunérées, et avaient été instaurés suite à un référendum. À l’époque, la mise en place du référendum avait été contestée par les syndicats, qui avaient introduit un recours auprès de l’autorité de tutelle.

Le front commun vient donc d’obtenir gain de cause : la tutelle régionale n’a pas approuvé la délibération du CA du 20 décembre dernier concernant la mise en place des nouveaux horaires. « La tutelle démontre clairement que le CA délibère et décide avant même que les négociations soient finalisées et d’autre part que l’autorité a dénaturé la négociation syndicale en organisant un référendum personnel sur les propositions d’horaire, ce qui porte atteinte au dialogue social prôné par le gouvernement wallon » estiment les syndicats dans un communiqué commun.

Les syndicats espèrent que « suite à cette décision officielle l’autorité va renouer enfin un vrai dialogue avec les syndicats dans le respect. Il est essentiel de prendre en compte l’aspect humain pour optimaliser la qualité de soins aux patients. » Et le front commun de conclure : « Nous exigeons que cette attitude anti-syndicale ainsi que des informations diffamatoires perpétuelles au personnel s’arrêtent ! Nous sommes des partenaires sociaux qui, nous le rappelons sont les porte-parole légaux de l’ensemble du personnel. »