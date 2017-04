Huy: du monde au Mont Mosan pour le premier week-end d'ouverture du parc, l'échevin a testé la nouvelle attraction (Vidéo)

« Nous sommes assez contents de ce démarrage et nous espérons faire le plein durant ces vacances de Pâques » a commenté Jean-Marc Vanberg, le patron du parc d’attractions hutois. Les neuf nouvelles attractions, installées pour cette saison, ont eu beaucoup de succès.

L’échevin des travaux a testé le nouveau giratoire, un manège à sensations fortes réservé aux adultes. « Cela secoue dans tous les sens !, a commenté Eric Dosogne, On se sent un peu comme une bille dans un bocal… Cela donne pas mal de sensations, cela vaut le coup. » Notons que l’intrépide échevin a tout de même un peu écourté le tour de manège, normalement fixé à trois minutes… « Mais après je me sentais en forme. J’ai avalé mon café sans problème » rigole-t-il.