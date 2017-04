Incendie d'Amay: «Mon voisin a brisé la vitre pour me réveiller pendant que je dormais»

Martine Deloyers, la propriétaire du véhicule, une Mercedes, était à son domicile au moment des faits. « Heureusement, mes enfants n’étaient pas là ! C’était exceptionnel mais c’est une chance », réagit-elle directement avant même d’expliquer ce qu’il s’est passé. Profondément endormie à 3h du matin, la quadragénaire n’a guère vu et entendu qu’un drame se produisait au bas de sa fenêtre. « Les voisins ont appelé les secours et ont tenté d’éteindre le feu ou, au moins, l’atténuer avec des extincteurs. Ensuite, ils ont essayé de me réveiller de différentes manières mais comme ils n’y arrivaient pas, ils ont paniqué. Ma voisine m’a dit qu’ils n’osaient même pas s’approcher de la porte d’entrée à cause des flammes. Alors, mon voisin a pris un tuyau pour casser la fenêtre de la cuisine qui se trouve à l’arrière de la maison pour venir me chercher. Quand j’ai compris qu’il se passait quelque chose, je suis descendue voir mais plus par curiosité, je ne savais pas que ça brûlait chez moi. De ma fenêtre je ne le voyais pas. Du coup, je suis descendue avec mon téléphone et mes cigarettes. Comme j’avais laissé mes clefs à l’étage, mon voisin m’a aidé à sortir par les fenêtres de la salle à manger. » Sur le moment, l’Amaytoise ne savait que faire, ne réalisant pas la situation.

