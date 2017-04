Un protocole est mis en place pour vérifier l'identité des airsofteurs à Tihange

Cyc

Mi-mars, Het Laast Niews et le Telegraaf annonçaient que des salafistes s’étaient entraînés en 2014 au Château de La Motte en Gée, à Tihange. Le bourgmestre avait relativisé l’information indiquant qu’aucune activité d’airsoft n’avait lieu sur ce site depuis un an et demi, alors même que le groupe « Crimi-Events » annonçait déjà une sortie ce samedi. La police est intervenue sur place et a mis en place un protocole.