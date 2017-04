Engis: une conductrice de 32 ans perd le contrôle de son véhicule

Une conductrice âgée de 32 ans et conduisant une Volkswagen Polo a perdu le contrôle de son véhicule et a causé un accident. En cause, la chaussée humide visiblement. Fort heureusement d’autres véhicules n’ont pas été impliqués et la conductrice n’a été que légèrement blessée. Le dépanneur DSA est intervenu sur place. La police de la zone Meuse-Hesbaye a constaté les faits.