D3 - Les Warnantois atomisent Longlier

Il faut reconnaître que les Longolares ont bien facilité la tâche des joueurs de Warnant, comme le signalait le capitaine local, Maxime Bossicart. « Quand tu joues contre une équipe aussi faible que la nôtre ce soir, tu ne peux que gagner. Ils ont simplement profité de notre faiblesse. »

Damien Ranson, le « régional » du jour en quelque sorte, avait peut-être une autre explication. « Je pense que Longlier nous a un peu sous-estimés, snobés même, et a entamé le match avec un a priori à notre égard. On a entendu dire qu’on nous considérait comme une équipe très faible et que ce serait la gêne de perdre contre Warnant. Mais on n’est pas la même équipe qu’au premier tour. On est devenu solide et on commence à allier le football à ça. »

