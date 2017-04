Football (D2 am.): Waremme prend 3 points en 3 minutes

Une rencontre peut basculer sur des petits détails. On en a encore eu la confirmation ce samedi soir à Waremme. Les Cinaciens, compactent et combatifs durant 90 minutes, se sont en effet effondrés en quelques secondes, subissant deux coups de massue dans les arrêts de jeu, et ce juste après avoir galvaudé plusieurs opportunités de plier tout suspense. « On ne méritait pas cela », commente, déçu, Remy Ory, l’entraîneur visiteur. « On faisait le match presque parfait… jusqu’à la 89e. On a eu toutes les cartes en mains. Mais notre manque d’expérience sur l’égalisation et une déconcentration coupable sur le 2-1 nous assènent un nouveau coup dur au moral. C’est une réelle désillusion car même un partage aurait été bénéfique sur ce terrain. » Si le rêve a tourné au cauchemar pour les « Bleu et Blanc », on peut presque parler de hold-up parfait dans le chef des locaux. Privés de Cossalter (suspendu) et Guilmi (blessé), les Waremmiens peinaient en effet à se créer de réelles occasions, se contentant de deux lobs mal ajustés. Il fallut donc attendre les ultimes instants et surtout des montées en ligne des deux défenseurs centraux (Piette et Spinosa) pour voir les hommes de Vincent Binot faire sauter le verrou cinacien.

