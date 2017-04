Miss Namur et sa mère agressées près de Rive Gauche, à Charleroi: "Je n'étais pas du tout provocante"

Laurie Ledoux, Miss Namur 2017, s’est fait toucher les fesses par un homme qui n’a pas accepté qu’elle lui fasse remarquer son comportement inadéquat. Laurie et sa maman ont été violemment attaquées et sont aujourd’hui en incapacité de travail. Sur Facebook, elle dénonce son agresseur et publie un avis de recherche.

Jeudi soir, vers 18h, alors qu’elles sortaient du centre commercial Rive Gauche et se trouvaient à proximité du Casino, Laurie Ledoux (Miss Namur 2017) et sa maman, Christine Mouriame, ont été victimes d’une agression.

« On avait mangé au Quick et j’avais mon Coca en main. J’ai vu un SDF et j’ai voulu lui apporter à manger. Je me suis donc dirigée vers ma voiture pour aller prendre de l’argent. C’est là que j’ai vu un homme qui faisait aller ses mains bizarrement. »

Sans y prêter plus d’attention, la Taminoise vaque à ses occupations lorsqu’elle sent une main posée sur ses fesses.

« Je l’ai tout de suite interpellé pour lui demander quel était son problème pour se permettre de toucher une femme comme ça. Je sortais du travail, je n’étais pas du tout provocante. Je portais un jeans, des baskets et un gros pull », explique Laurie. Christine, sa maman, a essayé de la protéger. « Il a craché au visage de ma maman. Il est revenu vers moi et il a pété un câble. »

La jeune fille a reçu des coups dans le genou et à la tête. Sa maman s’est alors de nouveau interposée et a été jetée au sol. « Je ne savais pas quoi faire alors j’ai jeté mon Coca au visage de cet homme. » L’individu a vu rouge et a porté un coup de poing au visage de Laurie, qui s’est écroulée. Sa tête a touché le sol et la jeune Miss Namur a alors convulsé. « Ma maman s’est relevée. Il nous a insultées, traitées de putes et disait que nous n’avions rien à faire ici. Je ne l’ai jamais vu. »

