Amay: la jeune femme disparue a finalement été retrouvée, elle avait pris des médicaments

Une importante opération de recherche avait été lancée ce vendredi soir par les policiers des zones Meuse-Hesbaye et Huy pour retrouver une jeune femme née en 1996 et domiciliée à Amay, disparue après une dispute avec ses parents dans le domicile familial.

Les policiers des zones Meuse-Hesbaye et Huy ont lancé ce vendredi soir une opération de recherche dans les régions d’Amay et de Huy afin de retrouver une jeune femme née en 1996 et domiciliée à Amay. Celle-ci s’était disputé avec ses parents avant de quitter le domicile familial.

Finalement, le parquet de Liège a annoncé que la jeune femme a été retrouvée ce samedi matin errant dans les rues d’Ampsin. Elle a bien pris des médicaments qu’elle avait emporté avec elle et a été emmenée directement au CHR de Huy. Ses jours ne sont cependant pas en danger selon le parquet.

Elle sera entendue dès que son état de santé le permettra.