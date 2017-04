Foot (D2 am.): Diallo (La Calamine), Mwemwe (Meux) et Toussaint (Namur) bientôt Soliérois

E.T.

Cette semaine, du côté de Kevin Caprasse, il a fallu encaisser les départs. Prévus… ou moins. « Le plus dur est celui de Gerstmans, leader et cadre de l’équipe. »

En attendant, il y a un championnat à conclure positivement. « On veut plus d’implication qu’à Namur et l’on va pouvoir commencer à voir tout le monde. » Ainsi De Castris débutera dimanche.

Mais, en coulisses, on s’anime aussi. Après Papassarantis et Dury, le nom de Moussa Diallo revient avec insistance au Château Vert. « Nous avons plusieurs dossiers ouverts », se contente de livrer le T1 soliérois.

Dès lors, parole à l’intéressé. « Plusieurs clubs s’intéressent à moi », clame Moussa Diallo, dont la porte est fermée à Hamoir. « Avec Solières, on est en contacts avancés. La proposition est intéressante mais on patiente. » Une demi-confirmation. Néanmoins, il est (quasiment) acquis que le Calaminois, dont le président actuel semble convaincu de pouvoir conserver, changera de région le prochain exercice. Comme toujours à cette époque, certaines officialisations ne peuvent ou ne veulent être confirmées, de peur de « représailles » pour les joueurs concernés.

Outre la venue du buteur frontalier (21 buts), des bruits insistants font écho de deux autres imminentes arrivées au Château Vert : celles de Giresse Mwemwe, le rapide flanc de Meux passé, jadis, par Liège et de Xavier Toussaint, le puissant latéral droit de Namur.