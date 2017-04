Football (P3B): le gardien de Morialmé Christofer Saucez pourrait ne pas fêter le titre ce vendredi soir car il doit parcourir 518 km après le match décisif et arriver avant 2h du matin!

Morialmé champion en P3B : c’est peut-être pour ce soir, en cas de victoire contre Walcourt (19h30). Si les « Crayas » partageaient, rien ne serait perdu pour autant. Il faudra alors attendre le résultat de Wépion B, qui se rend également ce soir à Fraire (20h30). Un partage des « Fraisiers » ferait l’affaire des Morialmétois. Enfin, même en cas de revers, le champagne pourrait couler. Il faudra alors que Wépion B ne l’emporte toujours pas et qu’en plus… dimanche, Profondeville B ne fasse pas mieux qu’un nul à Falisolle/Aisemont. Les « Rouges » n’ont pas envie de patienter jusque-là et espèrent faire le boulot par eux-mêmes. Sauf peut-être un joueur : le gardien de but de l’équipe, Christofer Saucez. Arrivé fin de saison passée en provenance de Gilly, où il évoluait en P2 hennuyère, ce dernier qui réside désormais à Fraire, où il a rencontré sa compagne, va devoir vite s’éclipser après la rencontre. « Si on a avancé la rencontre à ce vendredi, c’est en grosse partie à cause de moi », explique Christofer Saucez, âgé de 32 ans.

Retrouvez la suite de l’article dans votre journal de ce vendredi ou dans notre nouvelle édition digitale.