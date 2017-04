Perquisitions au cabinet du ministre Maxime Prévot: le chef de cabinet Philippe Buelen et la rénovation du casino de Namur en ligne de mire

Belga

Le ministre wallon et bourgmestre de Namur Maxime Prévot a confirmé, mercredi après-midi, à la suite d’une information de la RTBF, que des perquisitions avaient eu lieu à son cabinet ministériel et à la Ville visant son chef de cabinet, Philippe Buelen. Les locaux perquisitionnés sont les lieux de travail ancien et actuel de M. Buelen.