Accident mortel sur la E411 à hauteur de Rochefort: une dame originaire de Wellin, née en 1950 est décédée

L’accident a eu lieu entre les bretelles de sortie et d’accès à la E411 à hauteur de Rochefort. Deux voitures sont impliquées : il s’agirait d’une Ford C-Max et d’une Citroën C3. L’accident a fait au moins une victime, et il a nécessité l’intervention d’un hélicoptère médicalisé venu de Bra-sur-Lienne, qui aurait embarqué un blessé.

Selon un porte-parole de la police fédérale, un véhicule en panne était garé sur la bande d’arrêt d’urgence. Le conducteur serait sorti et il aurait été fauché par une autre voiture. L’occupant du véhicule garé est décédé. La personne dans le second véhicule a été blessée. On ne connaît pas la gravité de ses blessures.

Sur place, il apparaît toutefois que les deux véhicules se sont clairement percutés. Les circonstances exactes de l’accident doivent donc encore être éclaircies. Une certitude, malheureusement : le crash a bien fait au moins une victime.

L’accident a donc provoqué la fermeture de la E411 mais sur une très courte distance.

La personne décédée est une dame originaire de Wellin, née en 1950. D’après nos informations, elle vivait seule depuis le décès de son compagnon.

