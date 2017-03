La Roche: le sacre rayonnant de Sergio1er

Samedi, à La Roche, la passation de pouvoir était riche en émotions. C’est à Serge Étienne, entrepreneur en domotique à Vecmont, que revient désormais la mission d’entraîner les masses carnavalesques dans un tourbillon festif. Il pourra compter sur l’appui de sa cour, constituée des Grandes Princesses Léa Wallens et Lola Colin, du Petit Prince Pierre Meurez, et des Petites Princesse Cassy Grignard et Jeanne Lucas.

Les réjouissances se sont prolongées dimanches avec l’incontournable cortège international. Une quarantaine de chars et groupes – parmi lesquels des groupes en provenance des Pays-Bas et de Suisse, ont traversé une ville noire de monde au son des fanfares et bandas.

Toutes les photos sont à découvrir dans notre nouvelle édition digitale.