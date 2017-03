P1: toutes les infos sur les 5 matches de dimanche

Découvrez toutes les présentations des matches dans notre nouvelle édition digitale.

Florenville – Wellin (samedi, 17h)

Florenville : Morgan Matz risque de devoir se passer de quatre de ses joueurs samedi en fin d’après-midi. Arnaud Emond et Jordan Bury sont retenus par leur travail. Xavier Leclère et Andy Matz sont incertains pour cause de blessure. Morgan espère néanmoins compter sur ces deux derniers… ou du moins l’un des deux.

Wellin : Benjamin Wigny, Fabian Hayon et Thomas Schroeder sont suspendus. De plus, Samuel Dublet est retenu par une manifestation dans son école, tandis que Clément Jourdan revient du ski ce samedi. Mais sera-t-il là à temps, sachant que le match est à 17h00 ? Dylan Joosens est toujours out. Le club a officialisé hier soir les arrivées de Verschoren (Transinne), Liesnard (Nassogne) et Grandjean (Ochamps).

Arbitres : M. Collin, B. Gillet, F. Assenmaker.

Marloie – Bastogne (dimanche, 15h)

Marloie : mis à part Claude, tout le monde devrait être disponible.

Bastogne : Macoir est suspendu. Gouard est incertain. Ziane, endeuillé cette semaine, pourrait faire l’impasse.

Arbitres : D. Englebert, T. Fivet, J-L. Etienne.

Saint-Léger – Melreux-Hotton (dim., 15h)

Saint-Léger : Schmit, Boulanger et Donay sont suspendus. Marthe était incertain en début de semaine.

Melreux-Hotton : Demelenne et Yangara sont suspendus. Godefroid devrait être encore trop juste alors que Michel est toujours blessé.

Arbitres : G. Dropsy, G. Moreau, C. Delwarte.

Meix-dt-Virton – Freylange (dimanche, 16h)

Meix-devant-Virton : Jérôme Georges est out à cause de son mollet. Yassine Neetens et Guillaume Firre sont suspendus. Cyrille Godfrin et Gaël Arend sont très incertains.

Freylange : Stéphane Carlier qui ne poursuivra pas à Freylange, reconduit le groupe victorieux de Saint-Léger. À la différence près que Gilles Caprasse est suspendu.

Arbitres : JL Alexandre, D. Bressard, O. Skirole.

Habay-la-Neuve – Ethe (dimanche, 15h)

Habay : Clément (déchirure) est out.

Ethe : A. Petit, Woillard, Leyder et Gomez sont de retour dans le noyau où il ne manque que K. Petit.

Arbitre : A. Dauphin.