Une cannabiculture à Wibrin: 4 ans de prison

Vendredi, le tribunal correctionnel a prononcé de lourdes peines dans le cadre d’une affaire de stupéfiants impliquant une dizaine de personnes. La figure centrale de ce dossier est un néerlandophone de 62 ans, Yvan D. Il se procurait d’importantes quantités de cannabis à Liège et aux Pays-Bas, qu’il revendait ensuite par l’intermédiaire de plusieurs sous-dealers locaux.

On évoque ainsi plusieurs kilos de marchandises écoulés chaque semaine via une structure pyramidale dont il exerçait le contrôle. Dans son jugement prononcé vendredi, le tribunal a retenu la circonstance d’association. « On aurait même pu retenir l’organisation criminelle », soulignait dans son réquisitoire le substitut Marie Olivier, évoquant un polycriminel aux antécédents judiciaires très lourds, qui jouissait d’une véritable autorité au sein de son réseau.

Au moment de son interpellation, Yvan D. s’était également lancé dans l’aménagement d’une cannabiculture dans une habitation de Wibrin (Houffalize).

