Provinciale 1: Stéphane Carlier n'est pas prolongé à Freylange

Arrivé en début de saison, Stéphane Carlier ne sera donc resté qu’un an à Freylange. « C’est une décision qui me fait de la peine car j’apprécie Stéphane et j’espérais continuer quelques années avec lui », précise le président. « Maintenant, je n’ai pas eu le choix. Je souhaite conserver la même ossature au niveau de l’équipe et les joueurs m’ont signifié qu’ils ne voulaient pas continuer avec lui. » Le nom du futur successeur de Stéphane Carlier n’est pas encore connu mais cela devrait bientôt être le cas. « Nous sommes en contact avec deux entraîneurs et nous n’avons pas encore fait notre choix. »