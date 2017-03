Arlon: Diabolux ira assister à Belgique-Gréce au stade du Heysel en Party Bus!

« Nous avons remporté un concours Facebook lancé par le promoteur immobilier du futur stade national », explique Fred Bach, président de Diabolux. « 80 clubs sur les 280 du pays s’y sont inscrits. Il s’agissait de voter pour son club préféré en likant. C’était chaud jusqu’à la deadline mais nous avons pu compter sur le soutien de nos supporters mais aussi de Shootlux qui a bien relayé l’info. Nous avons terminé premier avec 791 likes et donc remporté le Party Bus. »

Ce samedi à 14h30, le Party Bus emmènera donc 21 fans Diabolux vers le Heysel et les ramènera ensuite en terre arlonaise après le match des Diables. « Les Diabolux les plus fidèles seront récompensés à l’aller. Pour le retour, un tirage au sort sera effectué à l’aller pour désigner les chanceux qui profiteront du Party Bus au retour. En tout cas, c’est un superbe cadeau et les organisateurs se sont montrés très enthousiastes à l’idée de récompenser un club du fin fond du pays. C’est une sorte de symbole pour eux face aux critiques incessantes du côté pro-flamand du projet. En tout cas une chose est sure, les 21 chanceux sur les 251 Diabolux à se rendre au match auront tout le temps pour profiter du bus ! »