René Collin, ministre wallon de la Nature: «Il n'est pas question de privatiser la forêt!»

L’orage gronde sur les forêts publiques wallonnes. En cause : une proposition de décret déposée par quatre députés PS et cdH et portant sur une modification du code forestier. Approuvée dans un premier temps, la proposition a ensuite été gelée. Car de nombreuses associations environnementales sont montées au créneau. Elles craignent une « privatisation » des forêts publiques. Le ministre René Collin répond aux attaques. Il rappelle avec force que « rien ne menace le caractère public de la forêt ».