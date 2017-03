«You Me At Six» à Luxembourg: on vous invite au concert

Rédaction en ligne

C’est le genre de groupe que l’on est davantage habitué à entendre dans les gros festivals, voire dans des stades. De passage par le Grand-Duché, « You Me At Six » jouera pourtant dans une salle à taille humaine, L’Atelier, située rue de Hollerich. Les rockeurs anglais, sur scène, valent le détour.