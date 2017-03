Arlon: l'ancienne cheffe de service reconnue coupable du détournement de 13.000€ à la Mutualité Chrétienne

Le verdict est tombé ce mercredi matin au tribunal correctionnel d’Arlon. L’ancienne cheffe de service de la Mutualité Chrétienne du Luxembourg a été reconnue coupable d’un détournement d’un peu plus de 13.000 euros des caisses. L’ancienne employée a été condamnée à six mois de prison avec sursis et à 6.000 d’euros d’amende avec un sursis pour 3/5 e de celle-ci.

M.E., une ancienne cheffe de service du service comptabilité de la Mutualité Chrétienne de la province de Luxembourg, a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel du Luxembourg de détournement de fonds. Entre 2008 et 2012, l’employée avait effectué une grosse vingtaine de virements vers ses comptes en banque personnels. À quelques centimes près, les sommes de 6.407 euros et 6.671 euros avaient été versés sur son compte à vue et son compte épargne. Devant le tribunal correctionnel, la prévenue avait reconnu avoir reçu cet argent mais avait nié l’avoir versé elle-même sur ses comptes.

