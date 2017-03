Florenville: le plus ancien carnaval de la province est aussi le plus branché, découvrez pourquoi!

Florenville s’apprête à vivre son 67e carnaval ce week-end. Le plus ancien cortège carnavalesque de la province n’est pas moins l’un des plus branchés. Cette année, les festivités trouveront un prolongement sur Facebook puisque le cortège carnavalesque sera retransmis en live sur le réseau social.

Les derniers préparatifs vont bon train à Florenville. Chars, déguisements,... On donne les dernières retouches et on peaufine les derniers détails. La cité gaumaise s’apprête à vivre son 67 e carnaval déjà. La cavalcade florenvilloise a une spécificité qui la rend unique en province de Luxembourg : ses chars sont tractés avec de vieilles voitures cachées par un plateau et sont réalisés avec des milliers de fleurs en crépon. On imagine la patience dont il faut faire preuve et les centaines d’heures nécessaires pour confectionner ces fleurs qui viendront orner de leurs couleurs vives les chars participant au cortège, le point d’orgue de ce week-end festif.

