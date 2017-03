Wellin obtient des subsides pour la future crèche de 18 lits

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Plan Cigogne III volet 2 qui permettra la création de 3.186 nouvelles places d’accueil en Wallonie. Ces places seront financées progressivement entre 2015 et 2019. Parmi celles-ci, 2.496 places entrent dans le cadre d’une subsidiation en infrastructure d’accueil de la petite enfance permettant de financer l’achat et la construction de nouveaux bâtiments ou l’agrandissement, l’aménagement et l’équipement d’établissements existants. Pour René Collin, la qualité ainsi que le potentiel d’accueil des crèches constituent l’un des atouts à l’épanouissement professionnel et humain des familles.