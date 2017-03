Bastogne : Maël Genin, trisomique, travaille et s'intègre dans plusieurs écoles de la commune

Ce 21 mars marque la journée mondiale de la trisomie 21. Si les problématiques liées à cet handicap ne sont pas encore bien connues, plusieurs ASBL de la province œuvrent à l’intégration de trisomiques dans le monde du travail et la vie active.

Ceux-ci côtoient donc le milieu professionnel au plus près et y apportent leur contribution. C’est le cas de Maël Genin. Cet Houffalois de 28 ans travaille dans plusieurs écoles primaires et secondaires de la commune bastognarde : l’Institut Notre-Dame, l’Institut Saint-Joseph et l’école du Mardasson.

Tous les jours, Maël y effectue des tâches aussi multiples que variées...

Retrouvez l’information complète dans La Meuse Luxembourg de ce mardi ou dans notre nouvelle édition digitale.