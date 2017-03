Max Dienst éliminé de Top Chef: «beaucoup de gens disent que ce sera moins marrant sans lui»

Dimanche 19 mars. On appelle Max chez lui « Attends deux secondes, j’enfile un slip… ». Le ton est donné. Le repos du guerrier entre deux services : Max, quoi ! Nos rendez-vous hebdomadaires vont aussi nous manquer à la rédaction. À la première rencontre, il vous teste. Blagues sous la ceinture. Même tarif pour les filles. Bégueules s’abstenir. Puis, il se livre chaque fois un peu plus. Il accepte d’ouvrir les portes de sa sphère intime : Arin, son amie, Cathy sa maman, et André son beau-père. Émile, le grand-père aussi. Chacun y va de sa petite anecdote. « Vous saviez que mon petit-fils était doué en peinture ? À six ans, je l’emmenais à l’Académie avec moi et il a bluffé la prof ! ».

Prolongez l’information dans La Meuse Luxembourg de ce mardi et dans notre nouvelle édition digitale .