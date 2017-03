Arlon: le groupe local Bear Punch ouvrira pour John Garcia le 27 mars

Si vous êtes amateur de rock, notez d’ores et déjà cette soirée dans votre agenda. Le 27 mars, John Garcia (membre fondateur de Kyuss), joue à L’Entrepôt d’Arlon. Dans le milieu du rock stoner, cet homme est une légende, ni plus ni moins. Mais l’intérêt de la soirée, outre la présence de l’Américain à Arlon, c’est aussi la première partie de ce concert. Qui sera assurée par un groupe local, « Bear Punch ».

Jean-Baptiste Robert, guitariste du groupe basé entre Arlon et Messancy, nous explique la joie qui est la sienne à l’idée d’ouvrir pour John Garcia, qui jouera quant à lui en version acoustique. « Ce musicien est l’un des artistes qui nous a le plus influencé », débute-t-il. « En matière de rock stoner, c’est une référence incontournable ». Le rock stoner : un style de rock né en Californie, à la fois lourd et lent, où la basse domine. Un style de rock mélodique aussi, aux accents « vintage », qu’incarnent à merveille les célèbres Queens Of The Stone Age.

