De Mossul à Arlon, la nouvelle vie de Motaz, un Irakien qui a fui la terreur...

Motaz Younes est Irakien. Originaire de Mossoul, il est arrivé en Belgique en octobre 2015, laissant dernière lui ses parents, amis et frères et sœurs, trop jeunes pour le voyage. Alors âgé de 23 ans à l’époque et étudiant en sciences politiques à l’université de Mossoul, Motaz se voit voler son futur, une année avant la fin de son cursus. Fuyant son pays à cause de Daesh, il finira par atterrir à Arlon, où il fait tout pour s’intégrer. Il nous raconte son parcours.