D3 amateurs: Durbuy et Tilleur se neutralisent, Arlon et Mormont s'imposent, partage dans le derby

Rédaction en ligne

Dans le choc de la journée, Durbuy et Tilleur se sont quittés dos à dos sur le score de 0-0. Dans le derby entre Bertrix et Longlier, on retrouve également un partage. De leur côté, Mormont et Arlon ont gagné. Les Arlonais, qui disputaient le match de la mort, sont-ils relancés dans la course au maintien ?