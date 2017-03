Basket: Libramont arrêtera son équipe de R1 en fin de saison!

Le président libramontois Thierry Hennico et le comité du club ont pris une décision radicale : l’équipe de R1 sera « scratchée » au terme de la saison. La première équipe du club officiera donc en P1 l’an prochain.

L’équipe de R1 ne poursuivera pas l’aventure à l’échelon régional l’an prochain. Le club a en effet décidé de « scratcher » son équipe au terme de la saison. « On n’avait pas le choix », explique le président Thierry Hennico. « Seuls quatre joueurs de l’équipe actuelle restaient l’an prochain. Financièrement, on n’a pas les moyens de recruter six joueurs venants de Liège ou Namur…

L’équipe redescendra donc en… P3 l’an prochain. L’équipe A des Mauves officiera dès lors en P1 la saison prochaine.