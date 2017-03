Arlon : trois sorties en 30 minutes pour les services de secours, dans la nuit de samedi

Le premier accident est survenu quelques minutes après 3 heures du matin, samedi. Les pompiers ont été appelés pour une voiture en feu suite à un accident à quelques kilomètres avant la frontière, non loin de la Gaichel.

Quelques minutes plus tard, un second appel a été lancé pour un autre accident sur la route de Virton. Seule en cause, une voiture a fait une sortie de route et a terminé sa course dans le fossé. Blessée légèrement, une personne a été transportée à l’hôpital d’Arlon.

Rebelote, 10 minutes plus tard : sur le coup de 3h30, un automobiliste a foncé dans le rond-point de la rue de Neufchâteau, à proximité du Delhaize. Lors de leur arrivée sur place, les pompiers arlonais ont aidé à sortir la personne blessée du véhicule.

Mais ce n’est pas tout ! Car à 4h49, les services de secours arlonais ont terminé leur nuit en nettoyant complètement un tronçon de la E411 suite à une collision entre deux voitures.