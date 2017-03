Fête laïque de la jeunesse : un succès grandissant en province de Luxembourg

La fête laïque de la jeunesse, l’équivalent de la grande communion pour les non croyants, rencontre un succès grandissant en province de Luxembourg. 2017 est une année de transition pour les organisateurs. Avec l’introduction dans les écoles du cours de philosophie et de citoyenneté, l’organisation de celle-ci va quelque peu changer.

Chaque année, de nombreux enfants de 6 e primaire fêtent leur grande communion. Le pendant non confessionnel est la fête laïque de la jeunesse, qui marque le passage de l’enfance à l’adolescence. Durant celle-ci, les jeunes proposent un spectacle qu’ils ont imaginé dans lequel ils expliquent ce qu’ils pensent du monde et s’expriment sur leurs valeurs et sur des thématiques qui font l’actualité comme l’immigration, la pauvreté, l’usage d’internet,... La plupart du temps, les familles se réunissent avec leurs proches pour prolonger la fête.

