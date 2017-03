Marloie: à l'école en pyjama pour tous les enfants hospitalisés (+vidéo)

A Marloie (Marche), les élèves de l’école fondamentale spécialisée ont pu venir en pyjama ce vendredi. Une action menée à l’initiative de l’ASBL Take Off, pour soutenir les enfants malades et/ou hospitalisés.

Des licornes. Deux-trois Minions, tout de jaune vêtus. Quelques zèbres, un beau chien… Ce vendredi, les 155 enfants de l’école fondamentale spécialisée de Marloie (Marche) étaient invités à venir à l’école… en pyjama.

« Les plus petits ont tout de suite été très enthousiastes. Les plus grands étaient un peu réticents au départ, mais quand on leur a expliqué la raison, souligne Émilie Cornet, une enseignante impliquée dans l’action, ils n’ont plus hésité. »

