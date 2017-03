Messancy: l'école du dos de Turpange fête ses 10 ans

Dans le sud de la province de Luxembourg et même au-delà, l’école du dos de Turpange (Messancy) a une excellente réputation. À tel point que tous les pompiers de la province, des employés de plusieurs grandes entreprises et de nombreux particuliers ont suivi les modules que propose cette école. Celle-ci fête son dixième anniversaire. Vous aussi, pour la modique somme de 70 euros, vous pouvez suivre cette formation de 12h, pour combattre le mal du siècle.

Les fondateurs de l’école, Jean-Françoi Boudry et Michel Dupont.

Michel Dupont est kiné à Saint-Mard (Virton). Jean-François Boudry est kiné-ostéopathe à Arlon. Ils ont uni leurs forces pour créer l’école du dos, il y a dix ans. Souvent appelé « le mal du siècle », le mal de dos touche huit personnes sur dix à un moment donné dans leur vie. Et depuis quelques années, de plus en plus de jeunes sont touchés. « Ce n’est pas étonnant, ils passent des heures devant des écrans, souvent dans de mauvaises positions », lance Jean-François Boudry. Car pour beaucoup de maux, tout est une question de positions, de gestes du quotidien que l’on fait mal.

