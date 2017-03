Grand-Duché : plus 300.000 flashes en un an d'activité!

Syl.C.

Les premières statistiques des radars du Grand-Duché du Luxembourg ont clairement de quoi filer le tournis. Au nombre de dix fixes et six mobiles, les radars ont flashé 307.590 fois en douze mois. Sur l’année 2016, entre mars et décembre, les radars fixes luxembourgeois ont flashé en moyenne un peu moins de 850 fois par jour.