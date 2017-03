Barvaux: ouverture d'un Repair Café, le 25 mars

Le samedi 25 mars, entre 14 et 17 heures, un Repair Café va ouvrir ses portes à Barvaux (Durbuy), dans les locaux de l’institut du Sacré Cœur, rue du Marais.

On peut venir faire réparer son petit électromenager.

Le temps d’un après-midi, on peut venir faire réparer son petit électro-ménager, ses jouets en bois… Le service est gratuit.

Au même endroit et aux mêmes heures, vous pourrez également découvrir les activités du S.E.L., mettre vos données, offres et demandes à jour et manger un morceau de tarte ou une bonne gaufre de Caroline accompagné d’un p’tit café.

SEL veut dire « Système d’Échange Local ».

Le Durbuy’SEL est une association dont les membres échangent entre eux des services, des savoirs et des savoir-faire. Les échanges sont mesurés en unités de temps, les Grains, dans le désir de tisser des liens entre voisins et de renforcer la solidarité sans utiliser l’argent.

Il s’agit d’une initiative citoyenne qui se veut être une alternative à l’économie libérale.

Pour certains, le SEL permet de suivre un cours, de donner un coup de main ou de se faire aider sans toucher à son porte-monnaie.

Pour d’autres, le SEL répond à un choix de vie avec le désir de s’engager dans une démarche citoyenne de proximité.

Plus d’info : pour le SEL, 0495/41.57.26 ; pour le Repair Café : Jean Fassotte 086/73.00.11.