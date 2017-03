Bastogne: Romain modélise votre intérieur en trois dimensions!

La technologie prend de plus en plus de place dans la société actuelle. Sur le même principe que Google Street View, Romain Haag, un Bastognard de 25 ans, propose de modéliser l’intérieur d’une maison en 3D grâce à une toute nouvelle technologie de caméra 360º importée directement des USA. Sa cible ? Les agences immobilières mais aussi les commerces.

Depuis le début de cette année, Romain Haag, un jeune Bastognard de 25 ans, s’est lancé dans une activité professionnelle complémentaire. Féru de vidéo et technologie, le jeune homme a investi dans une caméra 360º dernière génération importée directement de Floride, aux États-Unis. Un matériel coûtant plusieurs milliers d’euros. Son but ? Proposer une modélisation en trois dimensions des intérieurs des maisons ou autres bâtiments. Avec sa caméra sur pied, le Bastognard, passionné aussi d’immobilier, capture l’intérieur de chaque pièce à 360º et la modélise ensuite via un programme spécifique. « En un seul clic, il est ensuite possible de se balader dans la maison comme si vous y étiez », explique le jeune entrepreneur de Bastogne.

http://vision3d.be/show/?m=79PWV5JY6DK

Plus d’informations dans notre nouvelle édition digitale