Tennis de table: coup de théâtre dans l'affaire de la fausse feuille de match de Schoppach-Arlon

Coup de théâtre dans l’affaire de la fausse feuille face à Châtelet ! En appel ce jeudi, les dirigeants arlonais ont su faire pencher la balance en leur faveur. Plus question de P2 l’an prochain. Ils joueront en P1.

Victimes collatérales de la rencontre non-disputée face à Châtelet, c’est sans beaucoup d’espoir que le président Raphael Poncelet et son secrétaire Olivier Marquis se sont présentés devant la commission de discipline à Jambes. Un seul objectif pour les deux hommes : réduire la sanction à l’égard de leur club. Au terme d’une longue discussion et surtout d’une délibération qui durera plus de trois quarts d’heure, la nouvelle sanction est tombée.

