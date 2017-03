Sainte-Cécile (Florenville): un monument gaumais en hommage aux victimes des attentats du 22 mars

Rédaction en ligne

Voilà déjà bientôt un an que la Belgique entière a été frappée par une série d’attentats ayant eu lieu à Bruxelles. Le 22 mars, les hommages se multiplieront un peu partout dans le pays et plus particulièrement dans la capitale. Un monument en hommage aux nombreuses victimes sera d’ailleurs inauguré. Cette œuvre a été conçue à Sainte-Cécile (Florenville) dans les ateliers Bouvy.