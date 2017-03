Koh-Lanta: Dylan, le Luxembourgeois de 22 ans, a déjà été contacté par Les Anges de la téléréalité! (vidéo)

Je suis mannequin. Plusieurs émissions de téléréalité du genre Secret Story m’avaient sollicité via Facebook. Lors de chaque contact, je déclinais l’invitation ! Expliquant que ce que je voulais, c’était participer à Koh-Lanta ! C’est de cette manière que j’ai atterri dans le casting et que j’ai été retenu parmi les 18 participants sur 300.000 candidats.

Je reçois beaucoup de messages de fans. Tout le monde veut que je revienne dans l’aventure. Des fans me disent qu’ils ne veulent pas entendre parler des trois supers aventuriers qui rejoignent l’émission ce soir. Ils veulent le retour de Dylan ! D’autant plus que je suis certain de les battre tous les trois sur le plan physique.