Tribunal d'Arlon : la «mule» russe va être libérée

Le juge Nazé, au Tribunal correctionnel d’Arlon, a rendu jeudi son jugement dans ce dossier digne d’un polar de série B. On se souviendra que lors d’un contrôle de police, le 14 juillet dernier, aux abords de la gare d’Arlon, une jeune femme d’origine russe, Jelena (25 ans), avait été interpellée. Lors de son arrestation, elle avait 50 gr de cocaïne sur elle. Elle avait expliqué qu’elle devait livrer la drogue à un « arabe », en voiture sombre. Elle prétendait que c’était la première fois qu’elle devait livrer seule, de la cocaïne. Pour ce travail de « mule », comme on dit dans le jargon policier, elle devait, selon ses dires, empocher 1000 euros. Dans ses déclarations, la jeune femme avait aussi mis en cause une certaine Masha avec qui elle aurait fait les voyages, trois ou quatre fois, en train, entre Luxembourg et Arlon, pour livrer de la drogue. Pour Jelena, cette Masha était en quelque sorte le « cerveau ». Pour le ministère public, représenté par M. Vandamme, Jelena et Masha ne font qu’une. Ce n’était pas l’avis de défense, représentée par Me Joëlle Saussez. Dans son jugement, rendu jeudi, le Tribunal a donné raison à la défense. Il a condamné Jelena à quatre ans de prison, avec sursis pour ce qui excède la détention préventive et à 6.000 euros d’amende avec sursis. Le juge a réduit la période infractionnelle à la date de l’interpellation, ce qui indique qu’il ne considère pas que la jeune femme est la fameuse Masha... La prévenue, qui avait pleuré tout au long de l’audience, peut donc être libérée. Elle était détenue depuis le 14 juillet.