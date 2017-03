Hotton: le Top Chef Max Dienst et son père ne veulent plus figurer dans le Gault&Millau

Le franc-parler de Maximilien Dienst ne se limite pas au plateau télé de Top Chef… Déçus de la manière dont le guide Gault&Millau est géré, son père et lui ne souhaitent plus que leur restaurant « Les pieds dans le plat » y figure. Explications.

« On ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas », lâchent Max et son père.

On connaissait le franc-parler de Maximilien Dienst sur le plateau de « Top Chef ». En dehors de celui-ci, il n’a pas non plus sa langue en poche. Tout comme son père Jean-Michel. Père et fils cuisinent derrières les fourneaux du restaurant « Les pieds dans le plat », étoilé au guide Michelin, à Marenne (Hotton). Le duo n’hésite pas à « dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas… »

Maximilien et son père ont décidé de ne plus figurer dans le célèbre guide Gault&Millau Benelux. Une annonce qui risque de faire du bruit dans le milieu de la gastronomie belge… « Il y en a marre du diktat et de l’omertà qui règne dans cette profession », réagit ainsi Jean-Michel.

Prolongez l’information dans La Meuse Luxembourg de ce jeudi et dans notre nouvelle édition digitale .