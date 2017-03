Léglise: avez-vous vu Frédéric Weyders d'Assenois?

Il ne s’est pas présenté à son travail sur le zoning de Latour (Virton), sa compagne s’est donc inquiétée et a signalé sa disparition ce mardi après-midi. La police de Gaume qui a reçu cette dame estime que la disparition est jugée inquiétante. Frédéric Weyders pourrait avoir des intentions suicidaires. Toute information qui permettrait de le retrouver rapidement serait donc très utile. Frédéric Weyders se déplace à bord d’une Toyota I 16 (ancien modèle) immatriculée 1-RFH-861.

Il mesure 1m69 et est de corpulence normale. Il a les yeux bruns et les cheveux rasés. Il porte une barbe naissante et un bouc. Au moment de sa disparition, il portait des vêtements de travail : un pantalon noir, un T-shirt bleu foncé et un sweat à capuche noir. Si vous disposez d’information sur cette disparition inquiétante, merci de contacter la police de Gaume ou la zone de police Centre-Ardenne au 063/60.81.30.