Carnaval: Arlon va fêter sa 39e cavalcade

Ce week-end est attendu par de nombreux fêtards de la région arlonaise. Le 39 e carnaval d’Arlon se déroulera dans le chef-lieu du 16 au 19 mars. Pas de grands changements dans les festivités proposées mais on ne change pas une recette qui fonctionne…

Clap 39 e pour la cavalcade d’Arlon. Ce week-end, petits et grands sont conviés à la grande fête populaire de référence de la région arlonaise.

Julien Manigart, membre du comité du carnaval d’Arlon, s’enthousiasme du parcours du cortège de dimanche : « Nous pouvons défiler à nouveau dans la Grand-Rue car les travaux sont terminés. Le parcours que nous emprunterons ressemble à celui utilisé avant ces rénovations ».

Des groupes carnavalesques issus de la province seront bien entendu de la partie mais l’organisation a, cette fois encore, réussi à attirer quelques groupes internationaux : « Nous sommes ravis d’accueillir des troupes venues de Suisse, des Pays-Bas, d’Allemagne et même de Slovénie », se réjouit-il, avant d’ajouter : « Le cortège reste avant tout majoritairement composé de groupes issus de la province ». Julien Manigart dresse déjà un premier bilan avant l’heure : « Ce carnaval, c’est toute une année de travail pour un budget de 200.000€. C’est beaucoup d’investissement personnel mais nous sommes très impatients de faire la fête. 4,5 tonnes de confettis et 1.500 kilos de bonbons sont d’ores et déjà prêts ».