Villers/Semois: Béatrice crée des costumes pour le cinéma et le théâtre

Originaire du petit village de Abee-Scry (Tinlot) dans le Condroz, Béatrice Denoël est arrivée dans le sud-Luxembourg, au début des années 2000, pour suivre son mari qui avait trouvé du travail au Grand-Duché. Elle vit aujourd’hui dans le beau village de Villers-sur-Semois (Étalle). Et surtout, elle exerce sa passion : créer des costumes pour le cinéma et le théâtre.

Le monde est petit. Béatrice Denoël est la cousine par alliance d’Astrid de Poix, l’Arlonaise qui fut candidate à l’émission « Cousu Main » et qui lance sa ligne de vêtements. Béatrice est couturière aussi, mais dans un autre secteur. Elle crée des costumes pour le cinéma et le théâtre. Elle a fait les bonnes rencontres et a eu l’occasion de travailler sur plusieurs gros projets. « Quand je suis arrivée dans la province de Luxembourg, j’ai fait un stage dans une boîte de production dirigée par des Belges au Grand-Duché : Oniria Pictures. Ils travaillaient sur le Roman de Renart en dessin animé. Ma formation de licenciée en histoire de l’art m’a bien aidée. Depuis toute petite, j’étais attirée par la couture. J’aimais bien me déguiser, faire des vêtements pour mes poupées. Ma mère adore la couture et fabrique des chapeaux. Mon père adore les arts ». Lors du stage à Oniria Pictures, elle va rencontrer « une fille qui connaissait quelqu’un dans le cinéma… »

Coup de chance, grâce à cette rencontre, elle arrive sur un film important, en 2002 : le tournage à Esch/Alzette (Grand Duché) d’une partie de « La jeune fille à la perle » de Peter Webber. Un film où les costumes ont une grande importance. Béatrice a pu à cette occasion approcher l’actrice principale, Scarlett Johansson. « Mais je n’étais qu’une petite main sur le film, je m’occupais surtout des costumes des figurants » se souvient-elle. Elle fut cependant émerveillée par le travail. « J’ai eu le coup de foudre ». La suite de la belle histoire dans La Meuse Luxembourg de ce jeudi et dans nos éditions digitales payantes.