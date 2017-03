Où mettre le futur PET Scan? Josy Arens plaide pour Arlon

M.D.

Lorsque nous avons révélé que, grâce à un agrément partagé avec une autre région, la province de Luxembourg allait bénéficier d’un PET scan, nous expliquions que le plus difficile serait de trouver un endroit où le mettre dans la province ! On connaît les guéguerres qui agitent les politiques. Les partisans et les adversaires d’un nouvel hôpital à Houdemont (Habay), à l’horizon 2025 (avec fermeture à terme de la clinique d’Arlon). Cette question de la localisation de cet appareil très performant d’imagerie médicale n’a pas fini de faire couler de l’encre.