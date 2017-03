Aubange: la commune lance Fluicity, une plateforme de démocratie en ligne pour le citoyen

Rédaction en ligne

Ce mercredi matin, la commune d’Aubange a officiellement lancé Fluicity. Cette plateforme disponible via une application smartphone et un site internet a pour but de rapprocher le citoyen de sa commune via un système de démocratie en ligne. Interpellation citoyenne, proposition d’idées, communication d’événement, le citoyen a désormais la démocratie a portée de main !